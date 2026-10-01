Bir milyon kayıtsız motokurye ölüm saçıyor!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’de sektörde tahminen 500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokurye bulunduğunu açıkladı. Çiftçi, motokurye sayısındaki artışla birlikte motosikletlerin karıştığı kazalara ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

2020-2025 döneminde Türkiye’deki motosiklet sayısının yüzde 103 arttığını belirten Çiftçi, trafik kazalarının yaklaşık yarısının motosikletlerden kaynaklandığını söyledi. Çiftçi ayrıca, trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 28’inin motosikletlerin karıştığı kazalarda meydana geldiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kullanımındaki artışa ve kazaların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarını analiz ettiklerini belirten Çiftçi, kazalarda yüzde 57 ile hız ihlalinin ilk sırada yer aldığını, bunu yüzde 15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın izlediğini kaydetti.

SIKI DENETİM BAŞLIYOR

Çiftçi, şöyle devam etti: “Sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık. Trafikteki her 2 kazadan 1’inin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının yüzde 28’inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık.”