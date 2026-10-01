  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan savaşa mı hazırlanıyor? Yunan basını endişesini manşet yaptı: Türk donanması üst lige çıktı Meclis’te gözler 1 Ekim’e çevrildi! Kılıçdaroğlu ile Özel’den farklı karar Tahran’dan Körfez’e Netanyahu uyarısı: Sonuçları bütün bölgeyi etkiler! Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Yüzlerce kişi PFDK’ya sevk edildi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı ‘Seçilmiş İBB başkanıymış’ Fatma Sayan Kaya için böyle söylense ne dersiniz? Bakan Bayraktar’dan Almanya’ya çağrı: İmkânları birleştirelim CHP'DE 5 belediye başkanı ihraç edildi VAR odası muamması! TFF: İnceleme yapıldı! Başsavcılık: İnceleme yapılmadı İstanbul'da adliyeyi karıştıran olay! Hakime tutanak tutan hakime HSK incelemesi
Gündem Bir milyon kayıtsız motokurye ölüm saçıyor!
Gündem

Bir milyon kayıtsız motokurye ölüm saçıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bir milyon kayıtsız motokurye ölüm saçıyor!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’de sektörde tahminen 500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokurye bulunduğunu açıkladı. Çiftçi, motokurye sayısındaki artışla birlikte motosikletlerin karıştığı kazalara ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’de sektörde tahminen 500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokurye bulunduğunu açıkladı. Çiftçi, motokurye sayısındaki artışla birlikte motosikletlerin karıştığı kazalara ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

2020-2025 döneminde Türkiye’deki motosiklet sayısının yüzde 103 arttığını belirten Çiftçi, trafik kazalarının yaklaşık yarısının motosikletlerden kaynaklandığını söyledi. Çiftçi ayrıca, trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 28’inin motosikletlerin karıştığı kazalarda meydana geldiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kullanımındaki artışa ve kazaların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarını analiz ettiklerini belirten Çiftçi, kazalarda yüzde 57 ile hız ihlalinin ilk sırada yer aldığını, bunu yüzde 15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın izlediğini kaydetti.

 

SIKI DENETİM BAŞLIYOR

Çiftçi, şöyle devam etti: “Sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık. Trafikteki her 2 kazadan 1’inin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının yüzde 28’inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23