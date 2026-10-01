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Türkiye'ye gelecek! Raphinha Galatasaray'a saklanacak: O kararı açıkladılar...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye gelecek! Raphinha Galatasaray'a saklanacak: O kararı açıkladılar...

Barcelona'nın yıldız isimlerinden Raphinha, sakatlığı sebebiyle Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmıştı. Teknik heyet onunla ilgili 'Galatasaray önlemi' aldı.

#1
Foto - Türkiye'ye gelecek! Raphinha Galatasaray'a saklanacak: O kararı açıkladılar...

Brezilya Milli Takımı'nda Raphinha'nın sağ ayak arka adalesinde ödem tespit edilmişti. Oyuncu bugün Barcelona'da son bir sağlık kontrolünden geçecek. Ancak tedavi süresinin 10 günü bulması bekleniyor. 10 Ekim'de La Liga'da Barcelona-Getafe karşılaşması oynanacak.

#2
Foto - Türkiye'ye gelecek! Raphinha Galatasaray'a saklanacak: O kararı açıkladılar...

Sambacının fiziksel olarak o maça yetişmesi mümkün... Ancak Barcelona Teknik Heyeti'nden kritik bir karar geldi. 29 yaşındaki yıldız ismin Getafe'ye karşı sahaya sürülmesi beklenmiyor. La Liga ekibi, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına çıkacak.

#3
Foto - Türkiye'ye gelecek! Raphinha Galatasaray'a saklanacak: O kararı açıkladılar...

Raphinha'nın temsilcimizle oynanacak maçta şans bulacağı belirtildi. 1.76 boyundaki futbolcu, inanılmaz bir sezon geçiriyor. Brezilyalı yıldız, La Liga'da 7 haftada 12 gol ve 3 asist üretti. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelede ise rakip ağları 2 kez sallamıştı (Feyenoord: 5-1).

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