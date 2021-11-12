  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PFDK'den 4 kulübü para cezası
Spor

PFDK'den 4 kulübü para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:08:00 -
PFDK'den 4 kulübü para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 32'şer bin lira para cezası kesti. Beşiktaş da aynı gerekçeyle 64 bin lira para cezasına çarptırıldı.

VavaCars Fatih Karagümrük takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 9 bin lira ceza alırken, Adana Demirspor'a ve Çaykur Rizespor görevlisi Cüneyt Yalınkılıç'a ihtar cezası verildi.

Göztepeli futbolcu Yalçın Kayan 3 ile Kasımpaşalı Valentin Eysseric ise 2 müsabakadan men cezası aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bazı taraftarlarının da bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharip İnsansız Uçak için imzalar atıldı
Teknoloji

Muharip İnsansız Uçak için imzalar atıldı

Baykar firması, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) için kritik bir anlaşmaya daha imza attı. Yapılan anlaşma ile birlikte MİUS'ta Ukraynal..
11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Karamollaoğlu iddiası sonrası Bakan Soylu devreye girdi
Gündem

Karamollaoğlu iddiası sonrası Bakan Soylu devreye girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu'nun 2018 yılında yaşadığı pasaport krizinin gündeme gelince Bakan Soylu canlı yayına mes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay