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Spor PFDK'dan Beşiktaş'a 407 bin lira para cezası
Spor

PFDK'dan Beşiktaş'a 407 bin lira para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 407 bin lira para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 19:36:00 -
PFDK'dan Beşiktaş'a 407 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 407 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide Beşiktaş'a, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu maçta 8. kez olmasından dolayı 350 bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin lira ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira olmak üzere toplamda 407 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği bildirildi.

Kurulun, Atakaş Hatayspor'a da 32 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

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