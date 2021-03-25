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Spor PFDK Fatih Terim'e ne kadar ceza verdi?
Spor

PFDK Fatih Terim'e ne kadar ceza verdi?

Fatih Terim ve Ümit Davala'ya ne kadar ceza verildi? PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala hakkında verilen ceza belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçından sonra "hakaret" gerekçesiyle sevk edilen Terim ile Davala hakkında karara vardı. Peki, PFDK Fatih Terim'e ne kadar ceza verdi?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 20:59:00 -
PFDK Fatih Terim'e ne kadar ceza verdi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçından sonra "hakaret" gerekçesiyle sevk edilen Terim ile Davala hakkında karara vardı.

İki isime 3'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19 bin 500'er lira para cezası veren kurul, olayın oluş şeklini de dikkate alarak fiilin haksız tahrik sonucu işlendiği gerekçesiyle 3'te 1 oranında indirime gitti.

PFDK, son karar olarak Terim ve Davala'ya 2'şer maç men ve 13'er bin lira ceza verilmesine hükmetti.

Fatih Terim ve Ümit Davala, Tahkim Kurulundan indirim çıkmaması durumunda Süper Lig'in 32. haftasındaki Atakaş Hatayspor ile 34. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakalarında takımın başında yer alamayacak.

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