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Dünya Pezeşkiyan’dan kan tacirlerine tepki! ABD ve İsrail masumları ‘terörist’ diye yaftalıyor!
Dünya

Pezeşkiyan’dan kan tacirlerine tepki! ABD ve İsrail masumları ‘terörist’ diye yaftalıyor!

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Pezeşkiyan’dan kan tacirlerine tepki! ABD ve İsrail masumları ‘terörist’ diye yaftalıyor!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırılarını eleştirerek sivillerin ve bilim insanlarının “terörist” olarak nitelendirildiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, CBS News kanalının verdiği röportajda ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Hoşgörü ve tolerans vurgusu

ABD ile imzaladıkları mutabakat zaptına bağlı olduklarını ve bunu uygulamaya istekli olduklarını kaydeden Pezeşkiyan, süreç boyunca sorunların ortaya çıkabileceğini ancak herhangi bir anlaşmazlık çözümünün sabır, hoşgörü ve toleransla ilerlemesi gerektiğini, bu anlayışın ise oluşmadığını belirtti.

 

ABD ve İsrail’in saldırılarını eleştiren Pezeşkiyan, "(ABD ve İsrail’e göre) Okulda eğitim gören çocuklar terörist, dini liderimiz terörist, üniversitede bilimsel çalışmalar yapan bilim insanları terörist. Çok kolay bir şekilde gelip suikast düzenliyorlar, ardından kalkıp gidiyorlar, sonra da dünyaya 'teröristlerle savaşıyoruz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Bugüne dek İran lideri Mücteba Hamaney ile iki kez görüştüğünü ve son görüşmelerinin yedi saatten fazla sürdüğünü belirten Pezeşkiyan, "Tıbbi açıdan tamamen sağlıklı." yorumunda bulundu.

 

“Nükleer silah geliştirmek haramdır”

Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek haramdır." ifadesini kullanarak ülkesinde bazı kişilerin "nükleer silah geliştirme yönünde istekleri olması halinde bile buna dini açıdan izin verilmediğini" söyledi.

 

"Trump'ın kışkırtıcıları sokaklara inmeleri için silahlandırdığını itiraf ettiği o konuşmayı duydunuz mu?" sorusunu soran Pezeşkiyan, "Sonra bu kişileri kiraladılar ve bazılarını silahlandırdılar. Hangi gösteride 500 güvenlik görevlisi ve asker öldürülür? Bir darbe girişiminde bulunuyorlardı. O darbe girişimi başarısız olunca 40 günlük savaşı dayattılar." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Yaşa Pezeşkiyan

Yaşa koca yürekli mert Türk..Lafı hiç bükmeden ,düşmandan asla sakınmadan konuşmuş.
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