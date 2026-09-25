İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi

Kolombiya'da iktidar değişikliğiyle birlikte ülkenin Orta Doğu politikasında da keskin bir yön değişikliği yaşandı.

Eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro döneminde Filistin'e verilen destek ve İsrail hükümetine yönelik sert eleştirilerle dikkat çeken Bogota yönetimi, yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella döneminde İsrail'le yeniden yakınlaşırken İran'la diplomatik ilişkilerini kesti.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin 19 Eylül 2026 itibarıyla resmen kesildiğini duyurdu.

İRAN'LA DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLDİ

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kararın “ulusal ve hemisferik güvenlik” ile “sınır aşan suçlarla mücadele” çerçevesinde alındığı belirtildi.

Bogota yönetimi gerekçeleri arasında İran hükümetinin uluslararası terör örgütleri ve “narko-terörist” gruplarla olduğu öne sürülen bağlantılarını gösterdi.

Kolombiya ayrıca İran yönetimini insan hakları ihlalleri, Orta Doğu'daki çatışmanın dışında kalan ülkelere yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının nükleer denetim çalışmalarının engellenmesiyle suçladı. Bunlar Kolombiya hükümetinin resmî açıklamasındaki gerekçeler; Tahran’ın bu suçlamalara yaklaşımı ayrıca değerlendirilmelidir.

Karar diplomatik ilişkileri kapsarken konsolosluk ilişkileri ise kesilmedi.

PETRO İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Bogota'nın bugünkü dış politikasını dikkat çekici hale getiren nokta ise bundan yalnızca iki yıl önce tamamen ters yönde bir karar alınmış olması.

Gustavo Petro yönetimindeki Kolombiya, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Petro, Netanyahu hükümetine yönelik sert açıklamalarıyla Latin Amerika'da Filistin'e açık destek veren liderlerin başında gelmişti.

Kolombiya'nın Ramallah'ta büyükelçilik açılması için çalışma başlatılması talimatı da Petro döneminde verilmişti.

DE LA ESPRIELLA İLE ROTA DEĞİŞTİ

Abelardo de la Espriella'nın iktidara gelmesiyle ise Kolombiya'nın dış politikasında farklı bir dönem başladı.

Yeni yönetim, Petro döneminde kesilen İsrail'le diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaşırken, ikili işbirliğini güçlendirme kararı aldı. EFE'nin aktardığına göre De la Espriella yönetimi Kudüs'te Kolombiya Büyükelçiliği açılacağını da duyurdu.

De la Espriella hükümetinin ABD ile ilişkilerinde de yakınlaşma yaşandı. Kolombiya Cumhurbaşkanı, Donald Trump yönetimiyle çeşitli anlaşmalara imza atarken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da ülkesinde ağırladı.

Böylece Petro döneminde Filistin meselesinde İsrail'e karşı sert bir çizgi izleyen Kolombiya, iktidar değişikliğinin ardından İsrail'le ilişkileri yeniden kuran ve İran'la diplomatik bağlarını kesen bir dış politika çizgisine yöneldi.

İSRAİL'DEN KARARA TEBRİK

Bogota'nın İran kararına İsrail'den gecikmeden destek geldi.

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Vivian Aisén, Kolombiya hükümetini İran'la diplomatik ilişkileri kesme kararından dolayı tebrik etti. Aisén, kararın Kolombiya'nın güvenliğine katkıda bulunacağı görüşünü dile getirdi.

Kolombiya'nın son iki yıldaki diplomatik tablosu böylece dikkat çekici biçimde tersine döndü: Petro yönetimi İsrail'le diplomatik ilişkileri kesmişti; De la Espriella yönetimi İsrail'le ilişkileri yeniden tesis ederken bu kez İran'la diplomatik ilişkileri sonlandırdı.