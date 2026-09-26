Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi

"PALAMUT BOLLUĞU TEZGAHLARA YANSIDI": Ağabeyiyle 15 yıldır balıkçılık yapan 30 yaşındaki Kerem Balcıoğlu da akşam saatlerinde başladıkları av mesaisini sabaha kadar sürdürdüklerini, ilk ağ çekiminde yaklaşık 20 kasa, sabah saatlerindeki avda ise 40-50 kasa balık elde ettiklerini anlattı. Balıkçılıkta her gün aynı verimi alamadıklarını aktaran Balcıoğlu, "Her zaman günü gününü tutmuyor. Bugün aldık, yarın çıkacağız. Yarın alabilecek miyiz bilmiyoruz. Gırgırlar güzel balık tutuyor. Balık açıktan gittiği için bizim biraz zayıf geçiyor." ifadelerini kullandı. Balcıoğlu, Melen ağzında oluşan dalgaların denize çıkışlarını zorlaştırdığını belirterek, bölgedeki barınma ve çıkış koşullarının iyileştirilmesi için destek beklediklerini dile getirdi. Balıkçı Taner Tan ise palamut bolluğunun tezgahlara yansıdığını ifade ederek, "Allah'a şükürler olsun, bu sene balık bol. Milletimiz de bundan yararlanıyor. Bu sene bol miktarda balık yiyeceğiz Allah'ın izniyle." dedi.