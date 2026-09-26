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Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi

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Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde Melen Çayı’nın Karadeniz’le buluştuğu noktadan denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takılıyor. Avlanan palamutlar, çevre illerdeki balık tezgahlarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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Foto - Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi

Melen ağzındaki balıkçı alanını kullanan Sakaryalı balıkçıların yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Zonguldak, Kocaeli ve çevre illerden gelen balıkçılar da bölgede avlanıyor.

#2
Foto - Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi

Balıkçılar, büyük gırgır tekneleriyle derinliği 30 metrenin üzerindeki sularda palamut avlarken, uzatma ağı kullanılan küçük teknelerle ise çoğunlukla 15 ila 30 metre derinlikteki sularda mesai yapıyor.

#3
Foto - Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi

Teknelerin dönüşüyle kıyıda başlayan hareketlilik, balıkların kasalarla araçlara yüklenmesiyle sürüyor. Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu ve çevre illerden gelen balık tüccarlarının satın aldığı palamutlar, tezgahlardaki yerini alıyor.

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Foto - Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi

"AZ ÇOK DEMEDEN, UMUTLARIMIZI YİTİRMEDEN RIZKIMIZI ARIYORUZ": Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, babasından devraldığı balıkçılık mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü, çalışma saatlerini denizin ve balığın durumuna göre belirlediklerini söyledi. Sezondan memnun olduklarını ve avın uzun sürmesini temenni ettiklerini belirten Tan, şöyle konuştu: "Gündüz balığın hareketlerini izleyerek avlanıyoruz. Akşam ise hava şartlarına göre uzatma ağlarını denize bırakıyoruz. Havanın durumuna göre ağımızı 2-3 saat denizde bırakırız. Evimize helalinden götüreceğimiz ve vatandaşa tazesinden yedireceğimiz rızkımızı, nasibimizi ararız. Biz de çorbada tuzumuz olsun, helalinden rızkımız olsun diye denize çıkıyoruz. Az çok demeden, umutlarımızı yitirmeden rızkımızı arıyoruz. Tekneden satış fiyatı av miktarına göre değişiyor. Palamudun çift fiyatı bu günlerde 100-120 lira seviyesinde oluyor."

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Foto - Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi

"PALAMUT BOLLUĞU TEZGAHLARA YANSIDI": Ağabeyiyle 15 yıldır balıkçılık yapan 30 yaşındaki Kerem Balcıoğlu da akşam saatlerinde başladıkları av mesaisini sabaha kadar sürdürdüklerini, ilk ağ çekiminde yaklaşık 20 kasa, sabah saatlerindeki avda ise 40-50 kasa balık elde ettiklerini anlattı. Balıkçılıkta her gün aynı verimi alamadıklarını aktaran Balcıoğlu, "Her zaman günü gününü tutmuyor. Bugün aldık, yarın çıkacağız. Yarın alabilecek miyiz bilmiyoruz. Gırgırlar güzel balık tutuyor. Balık açıktan gittiği için bizim biraz zayıf geçiyor." ifadelerini kullandı. Balcıoğlu, Melen ağzında oluşan dalgaların denize çıkışlarını zorlaştırdığını belirterek, bölgedeki barınma ve çıkış koşullarının iyileştirilmesi için destek beklediklerini dile getirdi. Balıkçı Taner Tan ise palamut bolluğunun tezgahlara yansıdığını ifade ederek, "Allah'a şükürler olsun, bu sene balık bol. Milletimiz de bundan yararlanıyor. Bu sene bol miktarda balık yiyeceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

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