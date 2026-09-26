Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi

"AZ ÇOK DEMEDEN, UMUTLARIMIZI YİTİRMEDEN RIZKIMIZI ARIYORUZ": Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, babasından devraldığı balıkçılık mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü, çalışma saatlerini denizin ve balığın durumuna göre belirlediklerini söyledi. Sezondan memnun olduklarını ve avın uzun sürmesini temenni ettiklerini belirten Tan, şöyle konuştu: "Gündüz balığın hareketlerini izleyerek avlanıyoruz. Akşam ise hava şartlarına göre uzatma ağlarını denize bırakıyoruz. Havanın durumuna göre ağımızı 2-3 saat denizde bırakırız. Evimize helalinden götüreceğimiz ve vatandaşa tazesinden yedireceğimiz rızkımızı, nasibimizi ararız. Biz de çorbada tuzumuz olsun, helalinden rızkımız olsun diye denize çıkıyoruz. Az çok demeden, umutlarımızı yitirmeden rızkımızı arıyoruz. Tekneden satış fiyatı av miktarına göre değişiyor. Palamudun çift fiyatı bu günlerde 100-120 lira seviyesinde oluyor."