Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özel’den fonlar mı kesildi?

İsmail Küçükkaya ve İsmail Saymaz, Sözcü TV’deki programlarında Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu adeta yerden yere vurmaya başladı.

İKİ İSMAİL’DEN PEŞ PEŞE SALVOLAR!

İşte o salvolar: “Özgür Bey, Mansur Yavaş’ı neden tebrik etti? Mansur Yavaş, Yeni Parti’ye geçmeyeceğini açıkça söylüyor…

İlçe belediye başkanları herhangi bir gerekçe gösterilmeden istifa etti. Mansur Yavaş ‘otur’ diyor, oturuyorlar; ‘kalk’ diyor, kalkıyorlar…

Belediyeler üçe bölündü. İstanbul Ekrem İmamoğlu’na, Ankara Mansur Yavaş’a, İzmir ise Özgür Özel’e bırakıldı. Böyle bir şey olabilir mi?”

Sözcü TV’nin bu ani değişimi, vatandaşlar tarafından Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’tan gelen paraların kesilmesine yoruldu.