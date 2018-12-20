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Peynir satın alırken...

Peynirle ilgili bilmeniz gerekenler burada...

20 Aralık 2018 Perşembe 19:09
Peynir satın alırken...

Alırken, saklarken, yerken peyniri, şunları unutmayın:

Beyaz peynirde gözeneklerin fazlalığı, asitli süt kullanıldığını gösterir.

Beyaz peynir ambalajına fazla su salmışsa bu peynirin yeterince olgunlaşmadığına işarettir.

Tadıldığında çok fazla ekşilik veren beyaz peynirden kaçının. Ancak ekşi oranı çok az olan peynirde yoğurt kültürünün kullanılmış olabileceği de aklınızda olsun.

Taze kaşar peyniri açık sarı renkte, homojen yapıda, süt kokulu, kolay dilimlenebilir ve az tuzlu olur.

Dil peyniri az tuzlu olmalı ve lif lif ayrılabilmelidir.

Peynir, ışıksız ortamda; buzdolabında, en altta sebzelik gözünde saklanmalıdır.

Peynir hemen tüketilmeyecekse, kendi ambalajında bırakılmalıdır. Ambalajı açıldıktan sonra ise mutlaka saklama kabında veya ambalaj malzemelerine sararak korunmalıdır. Aksi takdirde peynir nemini kaybeder, aroması ve lezzeti azalır.

Beyaz peynir; ambalajı açıldıktan sonra, içme suyuna, yumurta yüzecek kadar tuz eklenerek hazırlanan sıvıda saklanabilir. Böylece peynirin olgunlaşması da devam eder.

Peynir dilimlere ayrılmadan saklanmalıdır ki, dış ortamla teması en aza indirilebilinsin.

Eski kaşar gibi kabuklu peynirler, kabuğu temizlenmeden saklanmalıdır. Temizleme işlemi peynir sofraya yenecek kadar gelmeden hemen önce yapılmalıdır.

Beyaz peynir dışındaki peynirler yıkanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromasının kaybolmasına yol açar.

Kızartma peynirler tüketilmeden önce 4-5 saat suda bekletilerek tuzu alınmalıdır.

Beyaz peyniri keserken, bıçağı ıslatmak peynirin düzgün kesilmesini sağlar.

Krem peynirler kendi ambalajının içinde saklanmalıdır.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:12
  1. peynir
  2. peynir satın alma
  3. peynir alırken dikkat edilmesi gerekenler

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