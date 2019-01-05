Peygamberimizin hayatından! İhsan hâlinin kâideleri

Abdullâh bin Abbâs (r.anhümâ) şöyle anlatır:

Bir gün Allah Rasûlü (sav)’in terkisinde bulunuyordum.

Bana:

“-Yavrucuğum, sana bazı kâideler öğreteyim” dedi ve şöyle buyurdu:

“-Allah’ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun. Allah’ın (rızasını) her işte önde tutarsan, Allah’ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah’tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah’tan dile!..”

Diğer bir rivâyette de şöyle buyrulmaktadır:

“Allah’ın emir ve yasaklarını gözet ki, O’nu önünde bulasın. Bolluk içindeyken (emirlerine bağlı kalmakla) Allah’ı tanı ki, O da darlığa düşünce (kurtarmak sûretiyle) seni tanısın…”

Efendimiz (sav), bu sözleriyle ihsan hâlinin özünü ve tezahürlerini ne güzel hulâsa etmiştir.