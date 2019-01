Peygamberimizin hayatından! ‘Annemadına sadaka verip iyilikte bulunabilir miyim?’

Peygamberimizin cevabı: Ebu Said el-Hudri şunları anlatıyor: Bir sefer esnasında Peygamberimiz: “Fazla binek hayvanı olanlar, olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar, bulunmayanlara versin” buyurdu ve sonra her çeşit mal için böyle söyledi. Bunun üzerine, kimsenin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anladık. Ebu Mes’ud el-Bedri şöyle demiştir: Sadaka vermekle emrolunduğumuz zaman, bizler ücretle arkamızda yük taşır, kazancımızdan sadaka verirdik. Bu ne güzel bir anlayıştır! Bir defasında Peygamberimiz: “Bir dirhemin sevabı yüz dirhemi geçebilir”, buyurdu. Bunun üzerine orda bulunanlar: “Bu nasıl olur ey Allah’ın Elçisi?” diye sordular. Rasulullah şu cevabı verdi: “Bir kimse vardır, çok mala sahiptir; dolayısıyla malından yüz dirhem sadaka verir. Bir başkasında da iki dirhem vardır; o da onun bir dirhemini sadaka olarak verir”.

Hz. Âişe’nin bildirdiğine göre bir kimse Peygamberimize gelerek: “Annem ansızın vefat etti. Öyle zannediyorum ki ölmeden önce konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına sadaka verip iyilikte bulunsam, annem için sevap olur mu?” diye sordu. Peygamberimiz: "Evet olur", diye cevap verdi.