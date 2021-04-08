Peygamber Sevdalıları Batman’da halka gül dağıttı

Peygamber Sevdalıları Vakfı üye ve gönüllüleri, Batman’da halka gül dağıttı. Başta esnaf olmak üzere halka, hastane idarecileri ve hastanelerde yatan hasta ile hasta yakınlarına gül dağıtan Vakıf yetkilileri, Mevlid haftalarını tebrik etti.

Gül dağıtımı esnasında esnaf, halk, hastalar ve hasta yakınları ile hastane idarecileri, Vakıf üyelerine ilgi göstererek, bu günün anlam ve önemini hatırlatmalarından dolayı teşekkür etti.

Gül dağıtımından önce kısa bir açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Tanıtım ve Medya Başkanı Feyzi Aydın, Mevlid Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik tertiplediklerini söyledi.

Bugün de gül dağıtımı etkinliklerinin olduğunu belirten Aydın, "Hazreti Muhammed'i (sallallahu aleyhi vesellem) anlama ve sünnetini yaşama etkinlikleri adı altında bir dizi etkinliklerimiz oldu. Bugün esnafımıza, halkımıza, sağlık çalışanları ve hastalara ile hasta yakınlarına gül dağıtacağız. 12 yıldan beridir özellikle Batman'da mevlid etkinliklerini düzenlemekteyiz." dedi.

"İnsanlığın Şifası Peygamber Sevdası"

Salgından ötürü iki yıldır açık hava mevlid etkinliğini düzenleyememenin hüznünü yaşadıklarını vurgulayan Aydın şöyle devam etti:

"Geçen sene ve bu sene pandemiden dolayı açık hava etkinliği yapamadık. Öte yandan stant açma, Peygamberimizi öven brandalar asma, gül dağıtımı etkinliklerimiz oldu. Bu yıl ki temamızı 'İnsanlığın Şifası Peygamber Sevdası' olarak belirledik. Bu hastalığın bir an önce son bulması için Allah'a niyazda bulunuyoruz. Mevlid haftası vesilesiyle gerek maddi gerekse de manevi hastalıklarımızdan şifa bulmamız dileğinde bulunuyoruz. Allah bizleri tüm hastalıklarımızdan azat eylesin inşallah."