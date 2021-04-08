  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Peygamber Sevdalıları Batman’da halka gül dağıttı
Gündem

Peygamber Sevdalıları Batman’da halka gül dağıttı

Peygamber Sevdalıları Vakfı üye ve gönüllüleri, 5-11 Nisan tarihleri arasında ihya edilen "Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama Mevlid Haftası" kapsamında halka gül dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 00:29:00 -
Peygamber Sevdalıları Batman’da halka gül dağıttı

Peygamber Sevdalıları Vakfı üye ve gönüllüleri, Batman’da halka gül dağıttı. Başta esnaf olmak üzere halka, hastane idarecileri ve hastanelerde yatan hasta ile hasta yakınlarına gül dağıtan Vakıf yetkilileri, Mevlid haftalarını tebrik etti.

Gül dağıtımı esnasında esnaf, halk, hastalar ve hasta yakınları ile hastane idarecileri, Vakıf üyelerine ilgi göstererek, bu günün anlam ve önemini hatırlatmalarından dolayı teşekkür etti.

Gül dağıtımından önce kısa bir açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Tanıtım ve Medya Başkanı Feyzi Aydın, Mevlid Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik tertiplediklerini söyledi.

Bugün de gül dağıtımı etkinliklerinin olduğunu belirten Aydın, "Hazreti Muhammed'i (sallallahu aleyhi vesellem) anlama ve sünnetini yaşama etkinlikleri adı altında bir dizi etkinliklerimiz oldu. Bugün esnafımıza, halkımıza, sağlık çalışanları ve hastalara ile hasta yakınlarına gül dağıtacağız. 12 yıldan beridir özellikle Batman'da mevlid etkinliklerini düzenlemekteyiz." dedi.

"İnsanlığın Şifası Peygamber Sevdası"

Salgından ötürü iki yıldır açık hava mevlid etkinliğini düzenleyememenin hüznünü yaşadıklarını vurgulayan Aydın şöyle devam etti:

"Geçen sene ve bu sene pandemiden dolayı açık hava etkinliği yapamadık. Öte yandan stant açma, Peygamberimizi öven brandalar asma, gül dağıtımı etkinliklerimiz oldu. Bu yıl ki temamızı 'İnsanlığın Şifası Peygamber Sevdası' olarak belirledik. Bu hastalığın bir an önce son bulması için Allah'a niyazda bulunuyoruz. Mevlid haftası vesilesiyle gerek maddi gerekse de manevi hastalıklarımızdan şifa bulmamız dileğinde bulunuyoruz. Allah bizleri tüm hastalıklarımızdan azat eylesin inşallah."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı’nda heyecanlandıran gelişme! Diziye bomba isim geliyor
Medya

Gönül Dağı’nda heyecanlandıran gelişme! Diziye bomba isim geliyor

TRT 1’de reytinglere damga vuran Gönül Dağı dizisiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.
Türkiye'de bulundu! 50 milyar dolar değerinde
Ekonomi

Türkiye'de bulundu! 50 milyar dolar değerinde

Muğla'nın Yatağan ilçesinde mücevher piyasasında çok rağbet gören 'Mavi safir taşı madeni' bulundu. İlçede incelemelerde bulunan Prof. Dr. M..
Fukushima nedir? Biyolojik Fukushima nasıl olur?
Gündem

Fukushima nedir? Biyolojik Fukushima nasıl olur?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da son zamanlarda yaşananların ardından 'Biyolojik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay