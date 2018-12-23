Peygamber Efendimizin hayatından! Mü’minin özellikleri

“Mü’min, her yönden güven duyulan kimsedir. Mü’min, diğer insanların kendisinden güvende olduğu kimsedir. Komşusu sıkıntılarından emin olmayan kişi mü’min olamaz. Mü’minin kalbi, üç konuda hıyanet etmez: Sırf Allah için iş görmek, yöneticisinin iyiliğini dilemek ve cemaate bağlılık. Mü’min, insanların kendinden güvende olduğu kimsedir. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Muhacir, kötülükten kaçandır. Canımı kudreti elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, komşusu sıkıntılarından emin olmayan bir kul cennete giremez.

İnsanların arasına katılıp sıkıntılarına sabreden mü’min, insanların arasına katılmayıp sıkıntılarına katlanmayan mü’minden daha faziletlidir. Mü’minin külfeti azdır. Mü’min hoş geçimlidir. Başkalarıyla hoş geçinmeyen, kendisiyle hoş geçinilmeyen kimsede hayır yoktur. Mü’min, yumuşak huylu ve kolay geçinilen kimsedir. Mü’min, güzel koku satan kişiye benzer; yanına oturursan sana fayda verir, beraberinde yürürsen sana fayda verir, ortaklık etsen sana fayda verir. Mü’min kesinlikle cedelleşmez. Mü’min kesinlikle, sivri dilli, lanet okuyucu, seviyesiz sözler söyleyen ve hayasız değildir. Mü’minler arasında imanca en kâmil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.”