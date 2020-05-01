Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) sahurda ne yerdi?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) Ramazan-ı Şerif'i nasıl idrak ettiği sorusu oldukça araştırılan konuların başında geliyor. Peygamberimiz gibi yaşamak isteyen ve onun sünnetini şiar edenenler, bu konuda titiz bir araştırma yürütüyor. Peygamberimiz sahuru nasıl yapardı? Ne yerdi? soruları da merak edilen konuların başında geliyor. İşte yanıtı...

PEYGAMBERİMİZ SAHURU NASIL YAPARDI?

Peygamberimiz Muhammed Mustafa ( S.A.V) oruç konusunda oldukça titiz davranır ve oruçla ilgili bir çok konuda bizlere önemli önerilerde bulunmuştur. Peygamber efendimiz peki sahur vaktinde ne yapardı sahur vaktini nasıl değerlendirirdi. Sahur vaktinde neler yer içerdi işte bu sorularınızın yanıtını da vermeye çalışacağız.

Öncelikle sizlere Sahur vaktinde Peygamberimizin uygulamalarını anlatalım:

Sahur vakti yemeği ile ilgili bir ayrıntı

Hz. Peygamber’in sahurla ilgili önemli bir uygulaması da sahur yemeğini geciktirmesi ve bunu tavsiye etmesidir.

Sahra kalkmanın önemi

Sahura kalkmayı ihmal etmezdi, ve sahur ile ilgili “Mutlaka sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır”. (Buharî, Savm, 20). buyurmaktadır. Efendimiz s.a.v her gün kuran-ı kerim okurdu.

Oruca niyet etmenin diğer bir adı da Sahur vaktidir.

Niyet Hz. Peygamber’in oruç tutarken vazgeçmediği uygulamalardan birisi de oruca niyet etmesidir. Niyet edilmeden tutulan hiçbir orucun, oruç sayılmayacağını beyan etmiştir. Ayrıca sahura kalkmanın da oruca niyet sayılacağı belirtilmekte.