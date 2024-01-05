Peygamber âşığı Arif Nihat Asya dualarla anılıyor
Türk tarihi ve kültürünü adeta bir kuyumcu titizliğiyle ele alıp şiirleştiren, sahip olduğu milli ve manevi karakter, hissiyat ve düşüncelerini şiirlerine yansıtan Arif Nihat Asya, “Bayrak”, “Fetih Marşı”, “Kalk Yiğidim”, “Dua” ve “Naat” gibi önemli eserleri miras bıraktı. Vefatının üzerinden 49 yıl geçen Bayrak şairi Arif Nihat Asya dualarla anılıyor.
Türk tarihini, kültürünü bir kuyumcu titizliğiyle ele alıp şiirleştiren, Türk şiirinin milli sesi Arif Nihat Asya’nın vefatının ardından 49 yıl geçti.
Sahip olduğu milli ve manevi karakter, hissiyat ve düşüncelerini şiirlerine de yansıtan usta kalem, “Bayrak”, “Fetih Marşı”, “Kalk Yiğidim”, “Dua” ve “Naat” gibi önemli eserleriyle tanınıyor.
Asya, “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü” mısraıyla başlayan “Bayrak” şiiriyle tanınan ve “Bayrak Şairi” olarak anılmaya başladı.
Şair, “Biz, kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allahım! Ya çağır şurda bal yapanlarını, Ya kovansız bırakma Allahım!” mısralarıyla başlayan “Dua”nın da arasında bulunduğu şiirlerinde milli ve manevi duyguları işledi.
Asya’nın pek çok şiiri halen edebiyatçı, siyasetçi ve kanaat önderlerinin konuşmalarında sıkça yer buluyor.
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