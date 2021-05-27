Petrolün varil fiyatı ne kadar? Günlük 6.800 varil petrol üretimi ne kadar ediyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni petrol keşfi müjdesi verdi. Dönmez açıklamasında "Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. Peki petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil petrol fiyatı kaç para?

Petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,32 dolardan işlem görüyor. Dün 69,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 68,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,84 dolardan alıcı buldu.