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Ekonomi Petrolün varil fiyatı ne kadar? Günlük 6.800 varil petrol üretimi ne kadar ediyor?
Ekonomi

Petrolün varil fiyatı ne kadar? Günlük 6.800 varil petrol üretimi ne kadar ediyor?

Küresel şer güçler, Türkiye’nin birliğine ve kalkınmasına engel olmak için kendini yırtsın dursun, Türkiye, tüm vesayet odaklarına ders verir vere zafere ulaşmak için yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." dedi. Bakan Dönmez de karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğinin müjdesini verdi. Peki petrolün varil fiyatı ne kadar? Günlük 6.800 varil petrol üretimi ne kadar ediyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:24:00 - 2021-05-27 14:44:07
Petrolün varil fiyatı ne kadar? Günlük 6.800 varil petrol üretimi ne kadar ediyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni petrol keşfi müjdesi verdi. Dönmez açıklamasında "Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. Peki petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil petrol fiyatı kaç para?

Petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,32 dolardan işlem görüyor. Dün 69,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 68,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,84 dolardan alıcı buldu.

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