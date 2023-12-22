3,5 milyar dolarlık Ulusal Ateşleme Tesisi, başlangıçta patlamaları simüle ederek nükleer silahları test etmek için inşa edildi, ancak artık odak noktası füzyon enerjisi araştırmalarının ilerlemesine kaydı.

Nükleer füzyonda bir ilk

Dünya çapındaki araştırmacılar onlarca yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyor ve farklı yaklaşımlar deniyor.

Ancak şimdiye kadar hiçbir laboratuvar, Ulusal Ateşleme Tesisi'nin deneylerinde elde ettiği başarıya ulaşamadı.