Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6. Enerji ve İklim Forumu'na katıldı.
Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Gabar’da günlük olarak 37 bin varili geçmiş durumdayız, bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla hedefimiz bu ay sonuna kadar 40 bin varili geçmek." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazını Türkiye'ye getirmek için anlaşma yaptıklarını da söyledi. Gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatif yol olduğunu belirten Bayraktar, bu yollardan sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olanının Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi olduğunu belirtti.
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