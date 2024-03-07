  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme
Ekonomi

Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme

Yeniakit Publisher
2024-03-07 17:25:00 - 2024-03-07 17:30:10
Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6. Enerji ve İklim Forumu'na katıldı.

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Gabar’da günlük olarak 37 bin varili geçmiş durumdayız, bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla hedefimiz bu ay sonuna kadar 40 bin varili geçmek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazını Türkiye'ye getirmek için anlaşma yaptıklarını da söyledi. Gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatif yol olduğunu belirten Bayraktar, bu yollardan sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olanının Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi olduğunu belirtti.

Ünlü ABD'li General Hodges'un özel röportajı! Bölgede tansiyon yüksek... Perde arkasında Rusya ve Çin tehdit
Ünlü ABD'li General Hodges'un özel röportajı! Bölgede tansiyon yüksek... Perde arkasında Rusya ve Çin tehdit

Dünya

Ünlü ABD'li General Hodges'un özel röportajı! Bölgede tansiyon yüksek... Perde arkasında Rusya ve Çin tehdit
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk Milli ve Yerli Savunma sistemi! Roketsan'dan Katar çıkarması ile ilgili açıklamalar... Geri sayım başladı
Türk Milli ve Yerli Savunma sistemi! Roketsan'dan Katar çıkarması ile ilgili açıklamalar... Geri sayım başladı

Teknoloji

Türk Milli ve Yerli Savunma sistemi! Roketsan'dan Katar çıkarması ile ilgili açıklamalar... Geri sayım başladı

O marka satın almada farkındalık yaparak zirveye oturdu: Dev kamera şirketini satın aldı! Hizmete girecek
O marka satın almada farkındalık yaparak zirveye oturdu: Dev kamera şirketini satın aldı! Hizmete girecek

Teknoloji

O marka satın almada farkındalık yaparak zirveye oturdu: Dev kamera şirketini satın aldı! Hizmete girecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23