Son dakika: Brent petrol dibi gördü! Benzin ve motorinde indirim geliyor mu? Akaryakıt, LPG, indirim var mı? Fiyatları

Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşının etkisi ile brent petrolde yaşanan fiyat artışları brent petrolü 140 dolar seviyelerine kadar çıkarmıştı.

Haber7'nin haberine göre, brent petrol resesyon endişeleri ve faiz kararları ile 82 dolara kadar düşerek 9 ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.

OPEC'İN KARARI SONRASI YENİDEN YÜKSELMİŞTİ

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüşü tersine çevirmek için harekete geçen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ise, özellikle ABD'nin itirazlarına rağmen son yılların en büyük üretim kesintisine giderek 2 milyon varillik üretim kesintisine gitti.

OPEC'in kararı sonrası 100 dolar bandına tekrar çıkan brent petrol fiyatı FED'in faiz açıklamaları ve resesyon endişeleri ile tekrar düşmeye başladı.

BRENT PETROL TEKRAR DÜŞMEYE BAŞLADI

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası altın gibi emtialarda yaşanan düşüşten petrol fiyatları da nasibini aldı. ABD'deki enflasyon sonrası Fed'den beklenen faiz artışı ihtimali güçlenirken, faiz artışlarının sonucu olarak resesyon endişeleri de arttı.

Dolar endeksinde yükseliş sürerken, FED'den beklenen güçlü faiz artışının da etkisiyle petrol tekrar 91 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM BEKLENTİSİ

OPEC kararı sonrası artan petrol fiyatları pompaya zam olarak yansımıştı. 5-11 Ekim tarihleri arasında motorine 4 defa zam bir defa indirim gelmişti. Şimdi Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt pompa fiyatlarında indirim beklentisi oldu.