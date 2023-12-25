Petrol ülkesi Nijerya'da kan ve gözyaşı dinmiyor
Dünyanın en büyük petrol üreticileri içinde yer alan Nijerya'da iç karışıklıklar son bulmuyor. Son düzenlenen saldırıda 100'den fazla kişi can verdi.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Petrol üretiminde dünyada 6. sırada
Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.
Kaynak: AA