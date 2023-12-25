  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük'ten Türk savunma sanayii devinin sahibiyle ilgili olay çıkış: O ilimizden aday gösterilebilir

Ajanslar son dakika geçiyor! Rusya'ya ait uçaklar vuruldu

Erdinç Bolcal öldürüldü!

Rusya'dan ucuza petrol alınıyor ama akaryakıt fiyatları düşmüyor! Ünlü isim 'Allah emri değil' diyerek önemli detayı açıkladı

Fitne yuvası ''Ekşi Sözlük''e kilit vuruldu!

TOGG kazaya karıştı! Aracın son hali herkesi şok içerisinde bıraktı

FETÖ’nün emniyet-yargı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! Hedef Başkan Erdoğan’dı

CHP’li Beylikdüzü’nde yaşanan intihar 5 yıldır aydınlatılmadı! Namuslu veznedar öldüğüyle kaldı

7 akaryakıt şirketinin lisansı iptal edildi! Türkiye'yi çok büyük zarara uğrattılar ama mahkeme skandala imza attı

Özel’in kirli siyasetine içeriden tepki
Dünya Petrol ülkesi Nijerya'da kan ve gözyaşı dinmiyor
Dünya

Petrol ülkesi Nijerya'da kan ve gözyaşı dinmiyor

Yeniakit Publisher
2023-12-25 20:44:00 - 2023-12-25 20:45:55
Petrol ülkesi Nijerya'da kan ve gözyaşı dinmiyor

Dünyanın en büyük petrol üreticileri içinde yer alan Nijerya'da iç karışıklıklar son bulmuyor. Son düzenlenen saldırıda 100'den fazla kişi can verdi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Petrol üretiminde dünyada 6. sırada

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Nijerya'da difteri salgını: 600'den fazla can kaybı
Nijerya'da difteri salgını: 600'den fazla can kaybı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nijerya'da difteri salgını: 600'den fazla can kaybı

TUSAŞ'tan adım! Anlaşma sonrası Nijerya’ya T129 ATAK Taarruz Helikopteri teslimatı
TUSAŞ'tan adım! Anlaşma sonrası Nijerya’ya T129 ATAK Taarruz Helikopteri teslimatı

Teknoloji

TUSAŞ'tan adım! Anlaşma sonrası Nijerya’ya T129 ATAK Taarruz Helikopteri teslimatı

Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü, 18 yaralı
Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü, 18 yaralı

Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü, 18 yaralı

Nijerya ordusu çok sayıda çete üyesini öldürdü
Nijerya ordusu çok sayıda çete üyesini öldürdü

Dünya

Nijerya ordusu çok sayıda çete üyesini öldürdü

Nijerya'da kanlı saldırı
Nijerya'da kanlı saldırı

Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir ayda 69 rehine kurtarıldı
Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir ayda 69 rehine kurtarıldı

Dünya

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir ayda 69 rehine kurtarıldı

Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı
Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı

Dünya

Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23