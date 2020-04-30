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Ekonomi

Petrol sektörüne Covid-19 desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle petrol arama ve üretim sektörüne yönelik tedbirler alındığını açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:45:00 -
Petrol sektörüne Covid-19 desteği

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Son ödeme tarihi 30 Nisan 2020 olan Mart 2020 dönemi devlet hissesi ödemeleri 31 Temmuz 2020’ye, beyanname verme süresi 20 Temmuz 2020’ye ertelendi. Şirketlerin sahip olduğu arama ve işletme ruhsatlarından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme süreleri 6 ay ertelendi” ifadelerine yer verildi.

 

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