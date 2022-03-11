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Dünya Petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenlendi
Dünya

Petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenlendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan petrol rafinerisinin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 03:25:00 -
Petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenlendi

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, dün sabah saat 4: 40 sularında başkent Riyad'da bulunan petrol rafinerisi İHA ile hedef alındı.

Saldırı nedeniyle herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, rafinerideki petrol kaynaklarının da yangından zarar görmediği ifade edilen haberde, küçük çapta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haberde, saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, " Suudi Arabistan'ın bu korkakça terör saldırılarını" şiddetle kınadığı kaydedildi.

Enerji Bakanlığı yetkilisi, ülkenin farklı bölgelerinde hayati tesislere ve sivil nesnelere karşı defalarca işlenen bu sabotaj ve terör eylemlerinin yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef almadığını, dünyadaki enerji arzının güvenliğini ve istikrarını bozmayı ve böylece küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeyi hedeflediğini kaydetti.

Yetkili, uluslararası topluma bu saldırıların karşısında durma çağrısı yaptı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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