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Petrol Ofisi'nin Halkalı ve Üsküdar istasyonları hizmete girdi

Petrol Ofisi tarafından aynı gün gerçekleştirilen iki açılışla Halkalı ve Üsküdar istasyonları hizmete alındı

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:48
Petrol Ofisi'nin Halkalı ve Üsküdar istasyonları hizmete girdi

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi, Halkalı ve Üsküdar'da iki yeni akaryakıt istasyonu hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, Petrol Ofisi tarafından aynı gün gerçekleştirilen iki açılışla Halkalı ve Üsküdar istasyonlarının hizmete alındığı belirtildi.

İstasyonların, Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral ve yöneticilerin de katıldığı ilk açılışla Halkalı İstasyon Caddesi üzerinde, ikinci açılışla da Üsküdar Barbaros Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerindeki istasyonların hizmete açıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şiper, her alanda eş zamanlı önemli bir gelişim süreci yürüttüklerini ifade ederek, "Petrol Ofisi Türkiye'nin en büyük şirketlerinden ve en önemli değerlerinden biri konumunda. Böylesine büyük, güçlü ve köklü bir yapıda birçok alanda birden bir gelişim süreci yürütmek, elbette ki kolay değil. O nedenle bu gelişimin, hazırlık aşaması dahil her sürecinde büyük bir titizlikle hareket ediyoruz ve elbette ki her adımımızı sektör liderine, adına yakışır şekilde atıyoruz. Petrol Ofisi olarak, gerek büyümede, gerek ürün ve hizmetlerimizde, kısacası her alanda ve attığımız her adımda, sektör lider olmanın verdiği misyon ve sorumluluk anlayışı ile hareket ediyoruz. Aynı yaklaşımı, Türkiye'nin en büyüğü olan istasyon ağımızı genişletirken de sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meral de şirketin bin 750 istasyonla Türkiye'nin en büyük dağıtım ağına sahip olduğunu ve en ücra noktalarda hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstasyon zincirimizi büyütürken, niceliklere olduğu kadar niteliklere de önem veriyoruz. İstasyon sayımızı olduğu gibi, sektörde referans oluşturduğumuz ürün ve hizmet kalitemizi de daha yükseğe taşımayı hedefliyoruz. Türkiye'de ilk kez ve sadece Petrol Ofisi tarafından sunulan Active-3 teknolojisiyle müşterilerimize, çok cazip avantajlar ve ayrıcalıklar sunuyoruz. Active-3 teknolojili Petrol Ofisi yakıtları, motoru yüzde 100'e kadar temizliyor, koruyor ve yüzde 4'e varan tasarruf sunuyor. Petrol Ofisi istasyonlarında sunulan yüksek hizmet kalitesini daha da geliştirmek üzere de yoğun bir çalışma sürdürüyoruz ve müşterilerimizden bu alanda da güzel geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca istasyonlarımızda sunulan hizmet çeşitliliğini de doğru alanlarda ve güçlü markalarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle zenginleştiriyoruz."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:48
  1. Halkalı
  2. petrol ofisi
  3. Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper
  4. Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral
  5. Üsküdar

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