Petrol karteli tarafından paylaşıldı: iyimser 2045 tahmini, şoke eden sözler

Petrol fiyatları Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarını tamamlamadığına dair sinyaller vermesi üzerine yüzde 1'in üzerinde düşerken, yatırımcılar yaz sezonunda ABD yakıt tüketimine ışık tutabilecek verileri bekliyor. OPEC, küresel petrol talebinin yirmi yıl içinde günde 110 milyon varile çıkacağını ve dünyanın enerji talebinin yüzde 23 artacağını söyledi.

Petrol fiyatlarında son durum

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,6 düşüşle varil başına 72,96 dolara, ABD West Texas Intermediate (WTI) vadeli işlemleri yüzde 1,6 düşüşle 68,27 dolara geriledi.

Her iki kontrat da Mayıs başından bu yana izlenen 10 dolarlık bir aralıkta işlem görüyor. Oanda analisti Craig Erlam, fiyatların esas olarak "faiz oranlarına ilişkin sürekli değişen beklentilerin" insafına kaldığını söyledi.

Lagarde konuştu petrol düştü

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde bugün yaptığı açıklamada temmuz ayında faiz artırmaya devam edeceklerini söyledi. Lagarde, ECB'nin tarihi faiz artırım döngüsünde sona gelindiğini yakın zamanda açıklayamayacaklarını da belirtti. Petrol fiyatlarındaki gerileme, ECB'nin faiz artırımı kararının da ötesinde yakın gelecekte daha fazla faiz artırımının yapılabileceği beklentisinden kaynaklandı.

Price Futures Group analistlerinden Phil Flynn, "Avrupa'da yavaşlayan ekonomiye ilişkin endişelere rağmen, faiz oranlarıyla önlem alınmaya çalışılyor ve bu da emtialarda aşağı yönlü baskı oluşturuyor" dedi. Lagarde'ın bu açıklamalarının sonrasında Avrupa hisse senetleri de düşüş gösterdi.

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Wagner etkisi

Bu arada piyasa, paralı asker grubu Wagner'in hafta sonu Rusya'da başarısızlıkla sonuçlanan isyanını görmezden geldi ve Rus petrol yüklemeleri planlandığı gibi devam etti. PVM'den Tamas Varga, "Son jeopolitik alevlenme, kalıcı makroekonomik hususlarla karşılaştırıldığında hızla önemsizleşiyor" dedi.

Bu durum, Suudi Arabistan'ın Temmuz ayından itibaren üretimi azaltma taahhüdüne rağmen geçerli.

Petrol kartelinden iyimser 2045 tahmini ise;

Küresel merkez bankalarından gelen sıkılaşma mesajları kısa vadede resesyon endişeleri dolayısıyla enerji piyasalarında baskı yaratsa da petrol karteli OPEC uzun vadede enerji talebinin artacağı görüşünde.

OPEC, küresel petrol talebinin yaklaşık 20 yıl içinde günde 110 milyon varile çıkacağını ve dünyanın enerji talebini yüzde 23 oranında artıracağını söyledi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Enerji Asya konferansının açılışında yaptığı konuşmada ″Petrol öngörülebilir gelecek için vazgeçilmezdir″ dedi.

"Küresel görünüm değerlendirmemize göre, küresel petrol talebinin 2045 yılına kadar günde 110 milyon varile yükseleceğini görüyoruz" diyen Al Ghais, o tarihe kadar petrolün enerji portföyünün yaklaşık yüzde 29'unu oluşturmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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