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Dünya Türkiye'den İsrail'e aynı gün iki tokat birden!
Dünya

Türkiye'den İsrail'e aynı gün iki tokat birden!

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Türkiye'den İsrail'e aynı gün iki tokat birden!

İsrail'in Türkiye'yi savaşla, hatta içeride darbeyle tehdit etmesinin ertesi günü Türkiye cephesinden iki kritik hamle geldi. Mekke Savunma İttifakı ve Libya anlaşmasında atılan adımlar, İsrail'in bölgedeki operasyonlarının Türkiye'de en küçük bir tereddüde bile yol açamadığını gösterdi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı bugün TBMM'ye sunuldu. Aynı gün Mavi Vatan çerçevesinde Libya ile yapılan anlaşma da Hafter yönetimi tarafından onaylandı. Böylece İsrail, sadece bugün Türkiye'den iki jeopolitik gol yemiş oldu.

 

SIRADA HANGİ ÜLKELER VAR? KATAR VE ENDONEZYA İHTİMALİ

İttifakın üç ülkeyle sınırlı kalması beklenmiyor. Yakında başka ülkelerin de ittifaka katılması ihtimaller arasında yer alıyor.

İsrail'in Türkiye'nin çevresinde yürüttüğü bütün operasyonlara rağmen ittifak kararlı adımlarla yürütülüyor.

 

İSRAİL'İN OPERASYONLARI TEREDDÜT BİLE OLUŞTURAMADI

Aynı güne sığan iki gelişme, İsrail'in operasyonlarının Türkiye'de bir tereddüde bile yol açamadığının göstergesi olarak öne çıktı. Zamanlama ise bu tabloyu daha da anlamlı kılıyor. Bir gün önce İsrail, Türkiye'yi savaşla, hatta içeride darbe ile tehdit etmişti.

 

TÜRKİYE'DEN SARSILMAZ DURUŞ

Tehdidin ertesi günü gelen iki hamle, Türkiye'nin duruşunu net biçimde ortaya koydu.

Süreç bununla da sınırlı kalmayacak. Anlaşmanın onaylanmasının ardından askeri safhaya geçilecek.

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