Altın fiyatlarında düşüş! Dolar tahminleri: Kur farkı nedeniyle artış ile ilgili uyarı, altın tahmini

Son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle, altın fiyatlarında büyük bir oynama gözlemlendi. Dün gram altının fiyatı 1600 lira seviyesine ulaşarak zirve yaptı. Bu, altın yatırımcıları için adeta bir bayram havası oluşturdu. Ancak bugün ise durum biraz daha farklı. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.930,44 dolar en düşük ise 1.920,97 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.621,63 TL en düşük ise 1.583,17 TL seviyesini gördü.

Altın Fiyatlarındaki Hızlı Değişim

Yatırımcıları dün sevindiren gram altın fiyatları, bugün düşüşe geçti. Piyasa açılışında düşüş eğilimi gösteren gram altın, şu sıralarda 1580 lira seviyelerinde seyrediyor. Altın fiyatlarındaki bu hızlı değişim, yatırımcıları ve piyasaları yakından ilgilendiriyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Bu dalgalanmalara rağmen, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları daha stabil bir seyir izliyor. Çeyrek altın, 2 bin 625 lira seviyesinden, Cumhuriyet altını ise 10 bin 455 liradan satılıyor. Bu durum, yatırımcılarda belirsizlik yaratıyor ve altın piyasalarındaki gelecek tahminlerini daha da zorlaştırıyor.

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Altının Ons Fiyatı

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda 1929 dolardan işlem görüyor. Dolar ve altın arasındaki bu ilişki, ulusal ve uluslararası piyasaları birbirine bağlıyor ve yatırımcıların stratejilerini etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının seyrinin nasıl olacağı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından merakla bekleniyor. Çünkü altın, hem yerel hem de uluslararası piyasalar için belirleyici bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç altın ile ilgili uyarılarda bulunarak tahminde bulundu!

DOLAR ARTARSA ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER

Yıl sonunda ne olur? Bayramdan sonraki süreçte önümüzdeki ay Merkez Bankası’nın faiz kararı, faiz artışı olup olmaması altını etkiler. Bunun yanı sıra dünyada altının ons olarak artması için ortada gözüken bir sebeb yok. Ons altın pandemi döneminde bin 200 - bin 400 dolar seviyelerindeydi, 3- 5 yıllık süreçte bin 900 dolar seviyelerine geldi. Ons altının 2000 dolar üstünde tutulması zorlanıyor. En fazla 2 bin 200, 2 bin 300 doları bulur. Ons altın artmasa bile altın bin 800, bin 900’ leri bulabilir. Doların artışı devam ederse yıl sonunda doğru altın 2 binli seviyeleri konuşabiliriz.

MERKEZ BANKASI’NIN KARARLARI ÖNEMLİ

Dolar düşer mi, şu seviyede 20’lerin altını göremeyiz. Merkez Bankası’nın faiz kararları ile, turizm gelirleri, yurtdışından gelecek yatırımlar ile dolar bir kısım düşebilir, bu bağlamda altında da düşüş olur. Altının artması tamamen döviz kurlarının hareketiyle oldu. Para Politikası Kurulu toplanıp faiz kararı alması en erken 20 25 günü var. 20 baz puan artsa bile doların çok düşeceğini düşünmüyorum. 25 ile 30 baz puan arası bir artış olursa eğer o zaman dolar biraz düşebilir.dedi.

27 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Haziran 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 26,04 (Alış) - 26,05 (Satış)

EURO: 28,50 (Alış) - 28,50 (Satış)

STERLİN: 32,98 (Alış) - 33,15 (Satış)

1 DOLAR = 26,05 TL

Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

27 Haziran Salı 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.605,32

Gram altın satış: 1.605,63

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.570,00

Çeyrek altın satış: 2.665,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.123,00

Yarım altın satış: 5.330,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.231,00

Tam altın satış: 10.611,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 10.687,00

Cumhuriyet altını satış: 10.849,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 10.502,00

Ata altın satış: 10.839,00