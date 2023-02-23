Petrol fiyatları yükselişte! İşte sebebi...

Rusya'nın Mart ayında üretimi Ocak ayına göre 500 bin varil/gün kısacağı beklentileri petrol fiyatlarını yükselti.

Ancak Fed başta olmak üzere önde gelen merkez bankalarının faiz artırımlarına devam etmelerinin küresel talebi sınırlayacağı endişeleri ve ABD'de ham petrol stoklarının Aralık ayı ortasından bu yana her hafta artış göstermesi yukarı hareketi sınırlayan faktörler.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı düne göre 25 cent artışla 80,85 dolar seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz 6 günde düşüş gösteren Batı Teksas petrolü ise bu sabah NYMEX'de 23 cent artışla 74,18 dolar seviyesinde.

Brent petrolü için destek 79,89 dolar seviyesinde buranın kırılması halinde 79,10 dolar görülebilir. Yukarı hareketlerde dirençler ise 80,93 ve 81,57 Dolar seviyelerinde.