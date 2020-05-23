  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Kovid-19 endişesiyle acil servise gitmekten çekinmeyin' uyarısı

Diyabet hastalarına 'bayramda şerbetli tatlılardan uzak durun' uyarısı

Küresel iş birliğinden büyük güç rekabetine ABD'nin yeni dünya düzeni tasavvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız

Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü
için kalan
Aktüel

Pet şişeyle oynayan Yusuf’a oda dolusu oyuncak sürprizi

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup, 6 yaşındaki Yusuf’un ablasının petten yaptığı oyuncakla oynadığını gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:04:24 -
Pet şişeyle oynayan Yusuf’a oda dolusu oyuncak sürprizi

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup, 6 yaşındaki Yusuf’un ablasının petten yaptığı oyuncakla oynadığını gördü. Platform üyeleri, yetim olan Yusuf’a bir oda dolusu oyuncak götürerek sürpriz yaptı.


Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçecek bayram öncesi yetim olan 6 yaşındaki Yusuf’un hayallerini gerçekleştirdi. Sur ilçesinde oturan ve oyuncağı olmayan 6 yaşındaki Yusuf’a ablası, pet şişeden araba yaptı. Sokakta pet şişeden yapılan oyuncağıyla oynayan Yusuf’u gören Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, sosyal medya üzerinden Yusuf için oyuncak toplamaya başladı. Gönüllülerin ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan oyuncaklar, Yusuf’un odasına bırakıldı. Yusuf, sokaktan alınıp odasına doldurulan oyuncaklarla buluşturulurken, mutluluğu yüzüne yansıdı.


Yusuf, kendisine yapılan sürpriz nedeni Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı