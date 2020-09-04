Peskov: İstihbarat servisleri analiz ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus istihbarat servislerinin zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili verileri analiz ettiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Minsk'ten gelen istihbari bilgiler hususunda bir rapor sunacağını açıkladı.

"Şu anlık bir bilgim yok"

Peskov, özel servislerin hattında dolaşan materyallerin, istihbarat servisleri tarafından analiz edildiğini, bu materyallerde neler olduğu konusunda şu anlık bir bilgisi olmadığını, bu sebeple şu anda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun konuyla ilgili açıklaması hakkında yorum yapamayacağını belirtti.

Peskov, Navalnıy ile ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı’nın ön inceleme yaptığını kaydetti.

"Herhangi bir toksit madde varsa..."

Fiili olarak bunların zaten soruşturma eylemleri olduğunu vurgulayan Kremlin Sözcüsü, hastanın biyolojik testlerinde herhangi bir toksit maddenin varlığına dair bilgi varsa, elbette, soruşturmanın hukuki olarak da açılacağı konusunda şüphe olmadığını söyledi.

Söz konusu madde ile ilgili Almanya’dan bilgi almayı ümit ettiklerini ifade eden Peskov, Omsk doktorlarının Navalny'nin sağlığı hususunda Berlin kliniğinin uzmanlarından çok daha fazla bilgi sağladığını belirtti.

Peskov, herkesi somut olgular üzerinden hareket etmeye çağırdı.

Belarus lider Lukaşenko, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile 3 Eylül tarihinde Minsk’te bir araya gelmişti. Görüşmede, Varşova ile Berlin arasında yapılan bir görüşmenin dinlendiğini, bu görüşmenin Alman makamların Navalnıy’nin zehirlenmesine ilişkin gerçekleştirdikleri açıklamaların uydurma olduğunu ortaya koyduğunu ifade etmişti.