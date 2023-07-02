Peş peşe yaşandı! Aman dikkat! Sonunuz bu 55 kişi gibi ceset torbasına girmek olmasın
Türkiye'de son 1 ayda hava sıcaklığının yükselmesiyle serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşen 55 kişi yaşamını yitirdi.
Yüzme sezonunun başlamasıyla su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde AFAD, emniyet müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi kurumların yaptığı bilgilendirme çalışmaları ve uyarılara rağmen boğulma vakaları yaşandı.
Anadolu Ajansının haberlerinden yapılan derlemeye göre, ülke genelinde 1 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 55 kişi, yüzerken ya da meydana gelen kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşerek boğuldu.
Denizlere kıyısı olan şehirlerin yanı sıra göl, gölet ve sulama kanallarının fazla olduğu illerde boğulmaların daha yoğun yaşandığı gözlenirken, en çok boğulma vakası 29 Haziran'da gerçekleşti. Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da 2'şer, Kırıkkale'de 3, Şanlıurfa ve Mersin'de birer olmak üzere 11 kişi 29 Haziran'da boğularak hayatını kaybetti.
Ülke genelinde 1 Temmuz'da 8, 30 Haziran'da 8, 17 Haziran'da 4, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi yaşamını yitirdi.
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