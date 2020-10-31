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Gündem Peş peşe acı haberler! AFAD İzmir'deki son bilançoyu açıkladı
Gündem

Peş peşe acı haberler! AFAD İzmir'deki son bilançoyu açıkladı

İzmir depremi sonrası başlatılan kurtarma çalışmaları sonrası bilgi veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini 885 vatandaşımızın yaralandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:47:00 - 2020-10-31 22:49:31
Peş peşe acı haberler! AFAD İzmir'deki son bilançoyu açıkladı

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bazıları 4'ün üzerinde olmak üzere toplamda 521 artçı deprem meydana geldi.

Can kaybı 39'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada "Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

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