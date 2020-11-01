  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Pes' dedirtti! İzmir'e bakın ne için geldiler
Gündem

'Pes' dedirtti! İzmir'e bakın ne için geldiler

İzmir'deki depremin ardından hırsızlık yapmak için kente geldiği ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:06:00 -
'Pes' dedirtti! İzmir'e bakın ne için geldiler

Şiddetli depremin vurduğu İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

Şehir dışından hırsızlık için geldiği belirlenen sabıkalı 9 şahıs gözaltına alındı.

Depremin hemen akabinde İl Emniyet Müdürlüğünde 14 bin personel görev başına çağrıldı.

Polis ekipleri, kentte depremin ardından oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğu sebebi ile motosikletli polisler, daha aktif rol alıyor. Polisler, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Bayraklı'da trafikte yoğunluk oluşmaması için vatandaşlara çağrı yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Eyleme bisikletliler katıldı! Sebebi ise çok başka
Yerel

Eyleme bisikletliler katıldı! Sebebi ise çok başka

Hatay'da bisikletiler, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren arkadaşları için eylem yaptı.
AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!
Eğitim

AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bölümlerinde okuyan öğrenciler AÖF sınav tarihlerini merak edi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay