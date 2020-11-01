'Pes' dedirtti! İzmir'e bakın ne için geldiler

Şiddetli depremin vurduğu İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

Şehir dışından hırsızlık için geldiği belirlenen sabıkalı 9 şahıs gözaltına alındı.

Depremin hemen akabinde İl Emniyet Müdürlüğünde 14 bin personel görev başına çağrıldı.

Polis ekipleri, kentte depremin ardından oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğu sebebi ile motosikletli polisler, daha aktif rol alıyor. Polisler, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Bayraklı'da trafikte yoğunluk oluşmaması için vatandaşlara çağrı yapıyor.