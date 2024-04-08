'Pes' dedirten olay! Kiracı evi 10 kişiye kiraladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde, 11 kişinin kaldığı belirlendi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi Letafet Sokağı'nda yabancı uyruklu bir kişiye ait eve baskın yaptı.
11 düzensiz göçmen aynı evde!
Ekipler, içerideki 11 düzensiz göçmenden birinin evi kiraladığını, diğerlerini para karşılığında burada barındırdığını belirledi.
İnegöl Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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