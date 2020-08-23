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Dünya Peru’daki şok baskında izdiham! 13 ölü
Dünya

Peru’daki şok baskında izdiham! 13 ölü

Peru'da koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı gece kulübüne baskın düzenlendi. Çıkan izdiham sonucu 13 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:30:00 -
Peru’daki şok baskında izdiham! 13 ölü

Çin’den yayılan koronavirüs önlemleri kapsamında Peru’da kısıtlamalar ihlal edildi. Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden gece kulübüne polis baskını düzenlendi.120 kişinin katıldığı partide koronavirüs hiçe sayıldı. Polisin baskın yaptığı olayda izdiham yaşandı.

Çıkan izdiham sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdürü Orlando Velasco Mujica, 120 kişinin katıldığı partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre hayatını kaybeden 13 kişinin kaçmaya çalıştığı söylendi. 3 kişi de olayda yaralandı.

Gece kulübünün sahiplerini ve olaydan sorumlu kişileri belirlemek için soruşturma başlatıldığı aktarılırken, 23 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Peru İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

İçişleri Bakanlığınca olaya ilişkin yeni açıklama yapıldı. Polisin binayı temizlemek için herhangi bir silah ve göz yaşartıcı kullanmadığı ortaya çıktı.

Peru’da, Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan rakamlara göre, şu anda 576 binden fazla vaka ile Latin Amerika'da virüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri durumunda. Koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 binden fazla.

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