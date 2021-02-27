Perseverance NASA'ya tuzluya mal oldu

Daha önce Mars ile ilgili yapılan bütün projelerde maliyet milyar dolarları bulmuştu ve Perseverance keşif aracıyla gerçekleştirilen misyonun da bunlardan farklı olmadığı öne sürüldü.

The Planetary Society tarafından yapılan araştırmaya göre NASA, Persevarence projesi için 2,7 milyar dolar harcamayı planlıyor. Enflasyon unsuru tahminlere dahil edildiğinde bu rakamın 2,9 milyar doları bulması bekleniyor.

Maliyete ilişkin verilen ayrıntılar arasında uzay aracının geliştirilmesinin 2,2 milyar dolar ve fırlatma hizmetlerinin ise 243 milyon dolar olduğu aktarıldı. Bu rakama göre uzay aracının kendini maliyetin yüzde 81’ini oluşturuyor. Bunun dışında 2 yıllık ana görev operasyonlarının 300 milyon dolara daha bulması bekleniyor.

Perseverance NASA’nın gezegen keşif araçları arasında en pahalı 7’nci araç oldu. Aynı zamanda bu görevin 3’üncü en pahalı Mars görevi olduğu belirtildi.