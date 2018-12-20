Perinçek nokta atışı yaptı! 'İYİ Parti ve CHP'nin HDP/PKK ile ittifakı, yerle bir olmuştur'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı yaparak, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Yemen ve Rusya’nın bu tarihî başarısını kutladı. Doğu Perinçek, İYİ Parti ve CHP yönetimlerinin, HDP ile ittifak arayışı içerisine girmesine de sert tepki gösterdi. Perinçek özetle şunları belirtti:

PKK, ABD emperyalizmine yalvarıyor

PKK, Şırnak, Sur, Yüksekova ve Afrin’den sonra, şimdi de “Kobani” dedikleri Ayn El Arap’ta, Sincar’da ve bulunduğu her yerde hendeklere gömülecektir.

Dün (20 Aralık 2018 günü), PKK’nın sözde Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), ABD’ye kararından vazgeçmesi için yalvarıyor. PKK, yayınladığı imdat çağrısında, ABD’nin “Türk Devletinin tehditleri karşısında geri adım atarak güçlerini bölgeden çekme kararı aldığını” belirtiyor

Emperyalizme bel bağlayan güçlerin sonu işte budur. Efendilerine yalvarmaktan başka çareleri kalmamıştır. Oysa yalvarmak, bir çare değildir. Yıllarını ihanet hesapları uğruna harcayanlar, ihanetin sonunu hesaplamalıydılar!

İşte şimdi hesap edemedikleri ihanetin sonu geldi. Artık PKK Terör Örgütünü Türk Ordusunun pençesinden ne ABD kurtarabilir, ne İsrail, ne de Suudi gericileri.

Kandil’in beyaz bayrak çekmek dışında çaresi kalmamıştır.

Ellerinizdeki ABD ve İsrail silahlarını yere atın!

PKK ihanetine alet olanlara sesleniyoruz:

Ellerinizdeki ABD ve İsrail silahlarını yere atın!

ABD ve İsrail kurşunuyla Türk, Arap, Fars ve Kürt kardeşlerinizi vurma ihanetine son verin!

Türk Ordusuna ve Türk Adaletine teslim olun!

CHP’nin ve İYİ Parti yönetimlerinin HDP/PKK ile seçim ittifakı yerle bir olmuştur

ABD’nin Batı Asya’daki yenilgisini paylaşan siyasal güçler de var. ABD’nin iktidar projelerine hizmet etmekten yorulmayan Kılıçdaroğlu yönetiminin ve aynı hizmetin taze gücü olarak sahneye sürülen Meral Akşener yönetiminin HDP/PKK ile ittifak gayretleri de bu mübarek topraklara gömülmektedir.

CHP ve İYİ Parti’nin vatansever yöneticilerine ve örgütlerine ve üyelerine çağrımız şudur:

Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in HDP/PKK ile örtülü ve örtüsüz ittifak girişimlerine hizmet etmeyin!

Vatan Savaşına “Saray Savaşı” diyenleri kaderleriyle baş başa bırakın!

Sorumluluğunuz büyüktür!

HDP derhal kapatılmalıdır

Şimdi Türkiye, bölücü teröre karşı mücadelede son ve kesin darbe aşamasına girmektedir. İç cepheyi sağlamlaştırmak şarttır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın kolu olan HDP’nin kapatılması için derhal dava açmalıdır. Vatan Savaşının gereği budur, hukukun gereği yine budur.

Doğu Akdeniz cephesi öne geçiyor

Türkiye’nin vatan bütünlüğü mücadelesinde Doğu Akdeniz ve Ege cephesi ön plana geçmektedir.

Türkiye, Mavi Vatanına, denizlerdeki doğal kaynaklarına ve haklarına kararlı olarak sahip çıkacaktır.

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde kurulan Batı Asya ittifakını Doğu Akdeniz ve Ege’ye taşımak, günün gereğidir. AKPARTİ iktidarının Suriye ile işbirliğindeki tereddütlerine artık tahammül edilemez. Mehmetçiğin kanıyla ödenen bu inada artık kesinlikle son verilmelidir. Hiç kimse Türkiye’nin geleceğiyle oynayamaz!

Vatan Partisi, içine girdiğimiz Büyük Karar sürecinde tarihî görevini yerine getirecektir.