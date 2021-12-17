Perinçek iPhone'a savaş açtı

Katıldığı canlı yayında Türkiye'nin cep telefonu üretebileceğini söyleyen Doğu Perinçek, ABD'ye ait ürünlere ihtiyaç olmadığını belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Globel ekranlarında sunuculuğunu Senem Toluay Ilgaz'ın yaptığı 'Siyaset Özel' programına konuk oldu.

Gazetecilerle sohbet eden Doğu Perinçek, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek, gazeteci Faruk Aksoy'un "ABD'de cep telefonu yapılıyor, Manisa'da da yapılıyor ama insanlar Amerika'dan gelen telefon için burada kuyrukta bekliyor" sözleri üzerine Türkiye ekonomisinin ABD'den telefon alımına engel olacak seviyelere geldiğini belirtti.

"Amerikan malı cep telefonunu yasaklayacağız"

Perinçek, bu açıklamasının ardından iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarından bahsetti.

Yeni çalışmalarla ithalat ve ihracatı büyüteceklerini söyleyen Perinçek, ABD'den cep telefonu alınmayacağını belirtti. Türkiye içerisinde cep telefonu yapacaklarını söyleyen Perinçek, "Amerikan malı cep telefonunu yasaklayacağız" dedi.

Doğu Perinçek: Amerikan malı cep telefonunu yasaklayacağız

"Kalitesizden kaliteliye doğru gidebilir"

Telefon üretiminin ise önce belirli iş birlikleriyle yapılacağını anlatan Perinçek, "İlk başta çok kaliteli yapamayacağız ama bir süre sonra kalitelisini de yapacağız. Kalitesizden başlayarak kaliteye doğru gidilebilir." ifadelerini kullandı.