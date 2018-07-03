Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran'da yapılan ve aday olduğu cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminin sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YANIMIZA HDP'Yİ ALMAYALIM"

CHP'nin seçimlerde izlediği politikaya yönelik eleştirilerde bulunan Perinçek, şöyle konuştu:

"CHP, HDP ile iş birliği yaparak, bu başarısızlığının temelini kendi eliyle atmış oldu. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile burada da görüştük. Çeşitli telefon görüşmelerimizde de hep şunu söyledik. 'Aman HDP ile iş birliği yapmayın. Bizimle görüştükten sonra HDP ile görüşmeyin. Hatta MHP ile görüşelim, onu bizim tarafa çekelim'. Çünkü Türkiye'de şu anda teröre karşı mücadele var. Teröre karşı mücadelenin istekleri, ihtiyaçları bu seçimlerde ağır basacak. Hatta biz en son şunu da önerdik. Vatan Partisi, CHP ve İYİ Parti, bu üç parti ittifak yapalım ve iktidar olalım; ama kesinlikle yanımıza HDP'yi almayalım. Çünkü HDP, Amerika'nın Türkiye'nin üzerine sürdüğü PKK'nın örgütüdür. HDP, PKK'nın bir koludur."

"TAYYİP ERDOĞAN'LA BİRLEŞİLEBİLİR"

Şu anda Türkiye'de 2 strateji olduğunu kaydeden Doğu Perinçek, "Birincisi Tayyip Erdoğan'ı düşman ilan eden ve Tayyip Erdoğan'a karşı Amerika ile PKK ile de birleşen bir strateji var. CHP'nin stratejisi, diyebiliriz buna. 'Tayyip Erdoğan'a karşı Amerika'yla da birleşilir PKK'yla da birleşilir' diyen bir strateji var. Vatan Partisi de diyor ki 'Bugün Türkiye'ye tehdit Amerika'dan geliyor, İsrail'den geliyor. Ona karşı en geniş cepheyi kurmak lazım'. Tayyip Erdoğan da bunun içindedir. Amerika ve İsrail tehdidine karşı Tayyip Erdoğan'la da birleşilebilir" dedi.