  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TUSAŞ çalışanına lisans ve doktora yolu açıldı

Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!

İşte Yılmaz Büyükerşen’in ardından bıraktığı eser: ‘Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar’

İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti

Alayı birbirine düştü! CHP'liler toplantı yapmayı bile beceremedi

Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlık talebi

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

Türkiye’nin hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi Atina Tel Aviv hattı tutuştu

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

McDonald's barış teorisi çökerken Türkiye hiper harp çağını başlatıyor
Sağlık Perifer Nedir? Tıbbi ve Coğrafi Anlamları Nelerdir?
Sağlık

Perifer Nedir? Tıbbi ve Coğrafi Anlamları Nelerdir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Perifer Nedir? Tıbbi ve Coğrafi Anlamları Nelerdir?

Yunanca kökenli olan ve Türkçeye Fransızcadan geçen Perifer kelimesi, hem coğrafyada merkezden uzak bölgeyi hem de tıpta vücudun uç kısımlarını ifade eden çok yönlü bir terimdir.

Perifer sözcüğü, günlük dilde ve terim anlamıyla birden fazla alanda kullanılan, Fransızcası "périphérie" olan Yunanca kökenli bir kelimedir. Sözcüğün temel anlamı, bir bölgenin ya da alanın çeperi, kenarı veya kıyısıdır. Genel olarak, bir merkezden uzak, dışta kalan bölgeleri tanımlamak için kullanılır.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre perifer kelimesinin üç ana tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar; dışta kalan bölge veya merkezden uzak yerleşim yeri, kenar veya kıyı, ve son olarak da bir yerin ya da bir şeyin uç kısmı olarak sıralanır. Bu çok yönlü anlamları sayesinde perifer, farklı bilim dallarında özelleştirilmiş kullanıma sahiptir.

Tıpta ve Coğrafyada Perifer Kullanımı

Perifer kelimesi, özellikle tıp ve coğrafya alanlarında terim anlamıyla sıklıkla karşımıza çıkar. Tıpta perifer (ya da periferik), merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) haricindeki tüm uzuv ve organları kapsayan alanı tanımlar. Bu bağlamda, vücudun uç kısımlarını ifade eden "Periferik Sinir Sistemi" veya damar hastalıklarını tanımlayan "Periferik Arter Hastalığı" gibi tamlamalarda kullanılır.

Coğrafi ve siyasi literatürde ise perifer, genellikle bir merkezin (ekonomik, siyasi veya kültürel) dışında kalan, kıyıya yakın veya merkezden uzak bölgeleri ifade eder. Örneğin, Avrupa Birliği gibi siyasi oluşumlarda, merkeze göre daha dışta kalan Yunanistan ve İspanya gibi ülkeler "periferik ülke" olarak nitelendirilmektedir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23