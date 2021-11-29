Pereira'dan kadroda büyük sürpriz!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçmek isteyen Fenerbahçe'de Teknik direktör Vitor Pereira'nın ise kadroda büyük bir sürprize imza atması bekleniyor. Son dönemde yedek kalan Szalai ve Galatasaray maçının kahramanı Crespo ise ilk onbire dönüyor...

Galatasaray derbisinin kahramanlarından Mesut Özil, Göztepe deplasmanında da sahada olacak. Ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle Olimpiakos maçını kaçıran Mesut Özil tamamen iyileşti ve bugün ilk 11’de yer alabilecek.

Son dönemde yedek kulübesinde kalan Attila Szalai yeniden ilk 11’e dönüyor. Kırmızı kart cezası sebebiyle Tisserand’ın yokluğunda savunmada Macar oyuncu görev yapacak. Teknik direktör Vitor Pereira bugünkü maçta 4’lü sistemle sahada olacak.

Sakatlığı sebebiyle takımdan uzun süredir ayrı kalan Gustavo iyileşti. Son bir haftadır takımla çalışan Brezilyalı futbolcu maç eksiği dışında hazır hale geldi. Derbi maçının ardından Olympiakos maçında da ilk 11’de forma giyen Jose Sosa’nın yoğun tempo sebebiyle Göztepe maçında 90 dakika oynaması zor. Bu nedenle Gustavo ve Sosa’ya en büyük desteği Crespo verecek. Trabzonspor maçının ardından Galatasaray derbisinde de etkili oynayan hatta gol atan Crespo defansif ve fiziksel açıdan orta sahada önemli rol oynayacak.