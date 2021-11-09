Pereira için dönüm maçı derbi

Fenerbahçe 4 haftadır gelmeyen galibiyet ve milli ara sonrası ise Galatasaray derbisi Portekizli çalıştırıcının dönüm maçı olacak. Pereira'nın ekibinin Galatasaray derbisinde yenilmesi demek ise Portekizlinin döneminin sona ermesi anlamı taşıyacak.

Özellikle sosyal medyada boşta olan ve yerli bir teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Şenol Güneş'le bir araya gelmesinin beklendiği iddiası ise yeri yerinden oynattı.

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 12. Süper Lig maçında 6 galibiyet elde edebilen Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefinde. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada bulunan sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam, kadrodaki yetenekli oyunculardan yeterli verim alamaması ve sistem ısrarı sebepleriyle taraftarın da tepkisini çekmiş durumda.

Kadıköy'de son oynanan Kayserispor maçında 2-2'lik beraberliği rağmen taraftarlar yönetim ve Pereira'yı istifaya davet etmişti. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden de kötü bir sonuçla ayrılması sonrası Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözlerinin ise hafızalarda yer edindiği bir dönemde, Fenerbahçe'de sadece Pereira'nın gitmesiyle durum düzelmeyebilir. Kötü sonuçların ardından Ali Koç yönetiminin de olağanüstü seçime gitmesi en büyük seçenek olarak masada duruyor.