Pereira eski öğrencisini Corinthians’a alacak!

Brezilyalı oyuncu hem 34 yaşında olması hem de senelik yaklaşık 3.5 milyon Euro’luk maliyeti nedeniyle gözden çıkartıldı. Gustavo’yla en fazla ilgilenen takım, Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Corinthians.

Siyah-Beyazlılar ayrıca tecrübeli orta saha oyuncunun eski takımı konumunda. Deneyimli futbolcunun Corinthians’a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Yönetimin bonservis konusunda beklentisi az.

Bu nedenle teklif gelmesi halinde kabul edilmesi bekleniyor.