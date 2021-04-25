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Ekonomi Perakende sektörü kısmi kapanmaya rağmen Ramazan’a hareketli girdi
Ekonomi

Perakende sektörü kısmi kapanmaya rağmen Ramazan’a hareketli girdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Ticaret Komitesi Başkanı Yavuz Altun, kısmi kapanma kararına rağmen Ramazan ayında marketlerde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 20:19:00 -
Perakende sektörü kısmi kapanmaya rağmen Ramazan’a hareketli girdi

Altun, şunları kaydetti: “Ramazan ayında her zamanki gibi pide, un, bakliyat, kahvaltılık ürünleri, makarna, ayçiçek yağı, hazır çorba gibi kategorilerin satışlarında ciddi artışlar var. Yine içecek grubu, şerbetler, limonata, maden suları hareketli kategorilerden. Gıda dışı kategorilerde yani kozmetik, deterjan gibi ürünlerde Ramazan’ın başında düşüşler yaşanır. Yine yaşanıyor ama bu ürünlerde de bayrama yakın toparlanma görülüyor ve satışlar normale dönüyor.”

İvme kaybı var

Ramazan ayının birçok sektörle birlikte perakende de en bereketli ay olduğunu vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı: “Bir ay öncesinden tüm hazırlıklarımızı stoklarımızı bu aya göre yaparız. Raflarımız tam anlamıyla ay gelmeden hazırdır. Ancak önceki yıllarda yaşanan Ramazan bereketi, salgının etkisiyle bu yıl tabi tam anlamıyla kendini gösteremedi. Sektörümüz yaptığı hazırlıklara rağmen beklediği talebi bu Ramazan ayında şu ana kadar göremedi. Umarım hükümetimizin alacağı tedbirlerle geri kalan günlerde bu açığı kapatarak gerçek anlamda Ramazan bereketini yaşama fırsatını yakalarız. Bu Ramazan’da sektörümüz saat kısıtlamaları dolayısıyla bir ivme kaybetti. Küçülmeler yaşansa da gıda ağırlıklı perakende sektörümüz işleyişine devam etmekte ve nispeten iyi durumda.”

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