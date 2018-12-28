Pentagon'dan flaş açıklama: Esed Münbiç'e girmedi

Pentagon, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Esed rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.

Öte yandan, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon da Esed rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Münbiç'teki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz." demişti.