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Dünya

Pentagon'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de düzenlediği ortak askeri tatbikattan endişeli olduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 20:50:00 -
Pentagon'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de düzenlediği ortak askeri tatbikata bir tepki de ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) geldi.

"Endişe duyuyoruz"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Hoffman, bugün düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan ile Fransa’nın ortak tatbikatına ilişkin "Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden endişeli olduğumuz ortada" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Fransa'nın, NATO içinde ABD’nin son derece önemli müttefiki olduğunu vurgulayan Hoffman, gerilimin azalmasını istediklerini vurgulayarak açıklamasında "Onların işbirliğine devam ederek daha az elverişli koşullarda savaş gemilerini veya uçaklarını kullanma ihtiyacını öngörmeyen çözüm bulmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'dan skandal açıklama

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Fransa ile olan daimi askeri iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat yaptıklarını duyurdu.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri için Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in "yasa dışı" olduğu yönünde skandal bir iddiada bulunulan tepki çeken açıklamada, tatbikat çerçevesinde Fransa'nın iki Rafale uçağının Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nü kullandığı bildirildi.

"Çatışma riski var"

Yunanistan ve Fransa'nın yaptığı ortak askeri tatbikatla ilgili kritik değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da bunun çatışma riski taşıyan bir sinir harbi olduğunu belirtmişti.

Fransa ve Yunanistan'ın ortak tatbikatıyla ilgili kritik sözler: Çatışma riski var
Fransa ve Yunanistan'ın ortak tatbikatıyla ilgili kritik sözler: Çatışma riski var

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Fransa ve Yunanistan'ın ortak tatbikatıyla ilgili kritik sözler: Çatışma riski var

 

 

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