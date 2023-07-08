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Dünya Pentagon kritik bombayı Ukrayna'ya verecek!
Dünya

Pentagon kritik bombayı Ukrayna'ya verecek!

Yeniakit Publisher
2023-07-08 00:37:00 -
Pentagon kritik bombayı Ukrayna'ya verecek!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası göndereceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’da yaptığı günlük basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgaline dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna’ya “misket bombası” sağlamaya yönelik konuşan Sullivan, “Bunu burada söylemek kolay değil. Sivillerin hayatını potansiyel olarak ne kadar az zarar vereceğimize yönelik çok zor bir karar aldık. Ulusal güvenlik ekibinin oybirliği ile aldığı karar, ABD Başkanı Joe Biden’a sunuldu. Biden, ortaklarıyla yaptığı istişare sonucu Ukrayna’ya misket bombası göndermeyi onayladı” dedi. Sullivan, Ukrayna’yı desteklerini sürdüreceklerini belirterek, “Ukrayna'nın saldırı ve savunma operasyonlarını sürdürmesi için toplara ihtiyacı var. Ukrayna'ya tarihi miktarda topçu mermisi sağladık ve bu mermilerin yerli üretimini hızlandırma aşamasındayız” ifadelerini kullandı. Patlamayan misket bombalarının oluşturduğu riskten bahseden Sullivan, ”Misket bombalarının patlamamaları nedeniyle sivillere zarar verme riski oluşturduğunun farkındayız. Bu yüzden bu kararı elimizden geldiği kadar ertelemiştik. Ukrayna, bunları çok dikkatli bir şekilde kullanacağına dair bize yazılı güvenceler verdi” diye konuştu.

Rusya’nın savaşta kullandığı askeri teçhizatların kullanımını eleştiren Sullivan, “Rus birlikleri ve tankları Ukrayna mevzilerini devirip Ukrayna topraklarını ele geçirirse Ukrayna'da yeterli topçu olmadığı için Ukraynalı siviller büyük bir risk altında kalır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği

Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği hakkında da yorum yapan Sullivan, Litvanya’nın başkenti Vilnuis’ta 10-11 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğinin tartışılacağını söyleyerek “Kiev’in atması gereken başka adımları var, Ukrayna NATO’ya katılamayacak” dedi.

Misket bombaları öldürücü etkiye sahip

Dünya genelinde 100’den fazla ülkede yasak misket bombalarının öldürücü etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Geniş bir alana küçük bombalar şeklinde fırlatılan bu bombalar eğer patlamazsa bulunduğu alanlarda yıllar boyu tehlike oluşturabilir.

Öte yandan bu askeri yardım paketi, ABD'nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Ukrayna için toplamda 40 milyar doları aşan 42. onaylanmış yardım paketi olacak.
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