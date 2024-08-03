Pentagon, katil İsrail için savaş gemileri gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.

Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.

Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatını verdi.

ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.

Buna ilaveten balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri de bölgeye gönderecek Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini de artıracak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Austin ayrıca, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.

Kaynak: AA