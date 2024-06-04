Penta Teknoloji ve Autodesk iş birliği Türkiye’deki dijital deneyimlere güç katıyor

Penta Teknoloji ile 3B, mühendislik ve eğlence yazılımı alanının lideri Autodesk “Geleceği Şekillendir” mottosuyla “Endüstri Günleri” etkinliği düzenledi. Penta Teknoloji’nin, mimarlar, müteahhitler, mühendisler, tasarımcılar gibi birçok farklı alanda çalışan profesyonellerin hayatını kolaylaştıran yazılımların üreticisi Autodesk’le olan iş birliği, etkinlik kapsamındaki toplantıların ana gündem maddesi oldu. Bu iş birliğinin sektör paydaşları için ortaya çıkaracağı potansiyelin de masaya yatırıldığı etkinlikte 190’dan fazla katılımcı yer aldı.

Oturumlarda, Autodesk’in çözüm sağladığı sektörlerdeki gelişmeler, Autodesk Yapay Zekâ ve Ürün Geliştirme’deki yeni teknolojilerin yanı sıra Rekabet Hukuku ve yeni satış yaklaşımları tüm boyutlarıyla ele alındı. Autodesk’in FY24 döneminin başarılı iş ortaklarının da ödüllendirildiği “Endüstri Günleri” kapsamında, Penta Teknoloji’nin iş ortakları, uzmanlık alanlarına uygun atölyelere katılma imkânına sahip oldu.

Etkinlik kapsamında Logitech, yapay zekâ barındıran, performans odaklı ve profesyonel MX serisi ürünleriyle yer alırken, İTÜ Rover Takımı’nın geliştirdiği otonom robotik sistem aracı ile İTÜ Mühendisliğe Hazırlık Kulübü'nün yazılım araçlarını kullanarak yaptığı tasarımlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar ayrıca Penta VR alanında, kendi tasarımlarını Twinmotion uygulaması ile gerçek zamanlı ve üç boyutlu görüntüleyerek farklı bir deneyim yaşadı.

Fatih Erünsal: “İş ortaklarımızın desteğiyle büyümeye devam ediyoruz”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, Penta Teknoloji’nin, lider firmalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde sektörde kuvvetli bir konumda olduklarını belirterek şunları söyledi: “Perakende teknoloji marketlerinden katma değer üreten kurumsal satıcılar ve e-ticaret platformlarına kadar, teknolojinin tüketiciyle buluştuğu her noktada geniş ürün ve hizmet yelpazemizle yer alıyoruz. Yazılım sektörünün lider markalarından Autodesk iş birliğiyle düzenlediğimiz, paydaşların da katıldığı bu etkinlikte hem potansiyel ilerleme alanlarını hem de önümüzdeki döneme ilişkin talep ve beklentileri konuşma fırsatı yakaladık. Türkiye’de tek yetkili dağıtıcısı olduğumuz Autodesk’in geliştirdiği üç boyutlu tasarım, mühendislik ve eğlence yazılımlarına yönelik ilginin arttığını görmek bizleri yeni hedeflere yönlendiriyor. Oldukça verimli geçen toplantıların Penta Teknoloji olarak stratejik bakış açımıza katkısının büyük olacağına inanıyoruz.”

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Arın: “Penta Teknoloji ile iş birliğimiz yeni hizmetler için bizlere yön veriyor”

Etkinliğin ilk gününde “Autodesk FY25 Öncelikler” başlıklı bir sunum yapan Autodesk Ülke Müdürü Evren Arın, bir yazılım şirketi olarak teknolojik yenilikler, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve iş birliği alanlarına öncelik verdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirlerken Penta Teknoloji gibi güç aldığımız iş birliklerinin bizler için büyük önemi bulunuyor.”