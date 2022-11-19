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Yerel Pendik’te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yerel

Pendik’te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2022-11-19 13:41:00 -
Pendik’te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

 Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik Yenişehir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Ali Karakullukçuoğlu’na seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz adam, kazada ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Karakullukçuoğlu’nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın bir süre kaldırımda yürüdüğü, karşı geçtiği sırada otomobilin çarptığı görülüyor.

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